Yalova'da İsrail Protesto Edildi

Yalova
'da, 32 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (Gönül-Der) üyeleri, İsrail
'in Gazze
'yi abluka altında tutmasına tepki gösterdi.
Cuma namazının ardından Merkez
Camisi önünde bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin
bayrakları taşıdı.
Grup adına konuşan Gönül-Der Sözcüsü Sabri Kan, 12 yıldır Gazze'de büyük bir abluka olduğunu belirterek, açık hava hapishanesine dönüşen şehrin ümmetin kanayan yarası durumunda olduğunu söyledi.
İsrail'in, Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına da devam ettiğini ifade eden Kan, İsrail'e karşı her platformda sert yaptırımların uygulanmasını istediklerini belirtti.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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