Yalova'da "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

Kaynak: AA

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve SGK Yalova İl Müdürlüğü tarafından "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.YTSO Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan YTSO Başkanı Tahsin Becan, ilk olarak basınla bir araya geldiklerini ifade etti.Daha sonra işverenler, vali ve belediye başkanlarıyla programlara devam edeceklerini dile getiren Becan, "Burası Türkiye Burada İş Var sloganıyla bu istihdam seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. Bu konuta 8 faklı teşvik var. Nisan ayı sonuna kadar işverenlerimiz yeni eleman alacağı zaman üstüne bir kişi daha istihdam etse maaşının bir kısmını devletimiz ödüyor. Bir kısmı dediğim vergisini, SGK primini devlet kendisi ödüyor. 3 ayın tamamını almıyor. 3 ay sıfır maliyetle iş veren aldığı eleman istihdam ettirebiliyor." dedi.Becan, işlerinde sıkıntı yaşayan bir işverenin, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşının 3 ay boyunca "Kısa Çalışma Ödeneği" kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödendiğini kaydetti.Geçtiğimiz istihdam seferberliğinde Yalova'nın Marmara bölge birincisi olduğunu kaydeden Becan, "İnşallah bu sefer de aynı başarıyı elde ederiz diye düşünüyorum. Sıkıntılarımız biraz daha fazla ama krizler birer fırsattır. Böyle düşünmek lazım. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.Toplantı "İstihdam Seferberliği 2019" ile ilgili İŞKUR Yalova İl Müdürü Erhan Dede ve SGK Yalova İl Müdürü Salih Aydın'ın bilgilendirmesiyle tamamlandı.