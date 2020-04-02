Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, kaçak üretilen 5 adet şişelenmiş dezenfektan ele geçirildi.

02.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:18
Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi
Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, kaçak üretilen 5 adet şişelenmiş dezenfektan ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin baskını sonucu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesinde H.H.Y. isimli vatandaşın sahibi olduğu işletmede kaçak üretilen, 2 bin 944 adet 100 mililitrelik, 2 bin 580 adet 1 litrelik dezenfektan ele geçirildi. Savcılık talimatıyla malzemelere el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiftlikköy, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:33: Bayrampaşa'da 20 binin üzerinde sertifikasız maske ele geçirildi - Haberler 18:31: Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi - Haberler 18:29: Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak - Haberler 18:25: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hilal Su Mert'e bisiklet hediye etti - Haberler 18:23: Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı - Haberler 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler