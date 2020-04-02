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Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi

Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda kaçak üretilen 5 adet şişelenmiş dezenfektan ele geçirildi.

02.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:55
Yalova 'da kaçak dezenfektan ele geçirildi
YALOVA - Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda kaçak üretilen 5 adet şişelenmiş dezenfektan ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin baskını sonucu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesinde H.H.Y. isimli vatandaşın sahibi olduğu işletmede kaçak üretilen, 2 Bin 944 adet 100 mililitrelik, 2 Bin 580 adet 1 litrelik dezenfektan ele geçirildi. Savcılık talimatıyla malzemelere el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem baslatıldı. Yalova’da kaçak dezenfektan ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Yalova, 3. Sayfa

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Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi
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