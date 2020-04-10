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Yalova'da kaçak maske üreten atölyelere operasyon düzenlendi

Yalova'da emniyet ve belediye ekiplerince, kaçak maske üretimi yapılan atölyelere düzenlenen operasyonda çok sayıda maske ele geçirildi.

10.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:45
Yalova'da kaçak maske üreten atölyelere operasyon düzenlendi
Yalova 'da emniyet ve belediye ekiplerince, kaçak maske üretimi yapılan atölyelere düzenlenen operasyonda çok sayıda maske ele geçirildi.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaçak maske üretimine yönelik ortak çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Tekstil atölyelerinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak maske üreterek, halk sağlığını tehlikeye atan, haksız kazanç sağlayanlara yönelik baskın gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Bir apartman dairesinin alt katında üretilen maskelere el konuldu. Söz konusu işletmeler ticari faaliyetlerden men edildi. Operasyonda çok sayıda maske ele geçirildi. Yalova Belediyesi olarak üzerimize düşen ve halk sağlığıyla oynanan tüm tehditleri emniyet ekipleriyle birlikte bertaraf etmekteyiz. Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmasın her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
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