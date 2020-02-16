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Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Yalova'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

16.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:01Yalova'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 6 yaralı
'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Çiftlikköy ilçesinde Osman 'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada minibüsteki 5 yolcu ile kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan birinin ayağının kırıldığı öğrenilirken, diğer yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. - BURSA

Çampınar, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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