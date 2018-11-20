Yalova'da Karaya Oturan Hacizli Gemilerde Hırsızlık Girişimi

20 Kasım 2018 Salı 13:48



20 Kasım 2018 Salı 13:48

Yalova'da karaya oturan hacizli 2 kuru yük gemisinden metal parça çalma girişiminde bulundukları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 13 Kasım Çarşamba günü, Türk bandıralı hacizli "Ceren 3" ile "Doğan Kartal" adlı 2 kuru yük gemisi, İstanbul Pendik açıklarında demirliyken, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarına getirildi.Keçikaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturan gemilerin mürettebatları ise ortadan kayboldu.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bir süre sonra bölgeye gelip gemilerdeki metal parçaları sökerek çalma girişiminde bulundukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.