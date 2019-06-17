Yalova'da KGYS ile trafik cezaları kesiliyor

Yalova
'da Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla kural ihlalleri yapan araç sürücüsü ve yayalar tespit edilerek trafik cezaları kesiliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanmaya başladı.
Merkezdeki ekipler, il merkezindeki 46 noktada 38 hareketli, 128 sabit kameradan asayiş ve trafik denetimi yapıyor.
KGYS ile emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, kask kullanımı, çift sıra parklanma, yaya kaldırımına park yapılması ve drift gibi konulardaki ihlaller kontrol edilip trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimleri gerçekleştiriliyor.
Trafik Denetleme Şubesi tarafından sabit ve seyir halinde denetimlerin yanı sıra İHA (Drone) ile de kural ihlallerine ilişkin trafik para cezası veriliyor.
KGYS ile 2019 yılının mart ayı sonu itibarıyla 307 kişiye cezai işlem uygulandı.
Öte yandan 2018 yılında Trafik Denetleme Şubesi tarafından 23 bin 344 kişiye çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.
2018 yılında Yalova'da trafik ekiplerince il genelinde toplam 4 milyon 939 bin 279 lira trafik cezası kesildi.