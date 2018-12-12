Yalova'da Kış Lastiği Denetimi

Yalova
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarında "kış lastiği uygulaması" yapıldı. Polis
kontrol noktasından trafik denetimi yapan ekipler, araçları ve lastiklerini kontrol ederek, sürücüleri kış lastiği, trafik kuralları ve can güvenliği konularında bilgilendirdi.
Ekipler, uygulama kapsamında "Kumpas Cihazı" ile araçların lastiklerinde diş derinliği ölçümü yaptı.
Aracına kış lastiği takmayan veya lastiklerinin diş derinlikleri belirlenen ölçülerin dışında olan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 625 lira idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtti.
Polis,Yalova
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:38