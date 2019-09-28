Haberler » Yerel » Haber

Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

Yalova'da kıskançlık cinayeti.

28.09.2019 00:59
Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü
YALOVA - Yalova'da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. ve Seher A. ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A.'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Çift son olarak akşam geç vakitlerde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı. Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

Yalova, kavga, İran, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
01:52 Aydın'da "Hayat Oluyoruz" ilik ve kan bağışı kampanyası başladı
01:30 Otel gibi karakol
00:59 Yalova'da kıskançlık cinayeti... İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü
00:51 Kadıköy'deki Beton Zemin Laboratuvarı riskli binalara geçit vermiyor
00:18 Tuzla'da kültür sanat sezonu Anadolu mozaiğiyle açıldı
23:18 Balıkçıların 1 Eylül'den beri ağlarına bekledikleri palamut gelmeye başladı
22:53 Off-Road tutkunlarından 4x4'lük zirve