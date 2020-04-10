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Yalova'da köşk ve müzeler sanal ziyarete açıldı

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Yürüyen Köşk, İbrahim Müteferrika Köğıt Müzesi ve Kent Müzesinin sanal olarak gezilmesini sağlıyor.

10.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Yalova'da köşk ve müzeler sanal ziyarete açıldı
Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Yürüyen Köşk, İbrahim Müteferrika Köğıt Müzesi ve Kent Müzesinin sanal olarak gezilmesini sağlıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha önce ziyarete kapatılan Yürüyen Köşk, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ve Kent Müzesinin telefon, bilgisayar ve tabletlerden üzerinden 360 derece sanal olarak takip edilebildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Her geçen gün popülaritesini artıran ve ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünü en çok geçirdiği yerlerden biri olan Yürüyen Köşk, ziyaretçilerin kendi kağıtlarını yapabildiği İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ile kentimizin geçmişinin sergilendiği Kent Müzesi virüs önlemleri için ziyaretçilere kapatılmıştı.
Yılda 100 bini aşkın ziyaretçinin geldiği 3 müzeye gelmek isteyen bir çok vatandaş ise önlemler kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirememişti. Ziyaret etmek isteyen ama gelemeyen vatandaşlar ise aşağıda verilen linklerde 3 mekanı 360 derece sanal ortamda gezebilirler. Yürüyen Köşk https://www.obscura360.com/yuruyen-kosk.html, Kent Müzesi https://www.obscura360.com/yalova-kent-muzesi.html, İbrahim Müteferrika https://www.obscura360.com/ibrahim-muteferrika-kagit-muzesi.html." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Müteferrika, Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk, Güncel
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