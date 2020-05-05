Haber, Son Dakika, Haberler

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı tespit edildi.

Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın
05.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:02
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı tespit edildi. Perdelerle sıkı sıkıya kapalı eve giren jandarma tüm yasaklara rağmen kumar oynayan 4 kişiyi yakaladı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir istihbarat üzerine Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler kumarhaneye dönüştürülen evde para karşılığı kumar oynandığını tespit ettiler. Konuyla ilgili olarak T.K. (37), B.B. (26), M.B. (40), Ö.B. (22) isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Evde ele geçirilen ve kumar oynamakta kullanılan araç ve gerece ise el kondu. İfadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen 4 kişiye ise oynamaktan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi ve 1593 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 20 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiftlikköy, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Haberler
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi Haberler
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Haberler››3. Sayfa››Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:28: Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler 17:24: Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi - Haberler 17:20: Belçika futbol maçlarını 31 Temmuz'a kadar yasakladı, 1. Lig fiilen sona erdi - Haberler 17:19: ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 72 bin 334 oldu - Haberler 17:19: Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler 17:18: ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:08: Kurt sürüsü, hayvancılıkla geçinen ailenin ocağına incir ağacı dikti - Haberler 14:40: 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi 14:10: Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti