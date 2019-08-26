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Yalova'da mehmet erdem konseri

YALOVA Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahneye çıkan Mehmet Erdem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

26.08.2019 12:08 Yalova'da mehmet erdem konseri
YALOVA Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahneye çıkan Mehmet Erdem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yalova Belediyesi tarafından halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konserde, şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı. Yalova Meydanı'ndaki konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan Erdem, hayranlarına coşku dolu dakikalar yaşattı.
Konser sonunda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı temsilen Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan, Mehmet Erdem'e Atatürk'ün Yalova'ya mirası olan Yürüyen Köşk'ün maketi ile Yalova kağıdı ve çınar yaprağı hediye etti.



Yalova Belediyesi, Yalova, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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