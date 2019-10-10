Haberler » 3. Sayfa » Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu

Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu

Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu Yalovalılar kendilerini sokağa attılarYALOVA - Yalova'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

10.10.2019 22:06
Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu
Yalovalılar kendilerini sokağa attılar
YALOVA - Yalova'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.
Merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıkları olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalovalıları korkuttu. Evlerini terk eden vatandaşlar sokaklarda bekledi. Oldukça korktuklarını ifade eden vatandaşlar sarsıntının çok sert olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Yalova'da meydana gelen deprem korkuttu

Marmara Denizi, Yalova, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:34 Engellilerden duygulandıran klip
22:17 Gaziantep'te midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
22:14 Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
22:04 Hafif ticari araç çarptığı ağacın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
21:52 Kavga ettiği eniştesini bacağından bıçakladı
21:50 Meydan'da şüpheli bisiklet paniği
21:46 17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı
12.10.2019 22:37:14