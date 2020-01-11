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Yalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktı

Yalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktıYALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurduğu minibüste Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.

11.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:33
'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktı
YALOVA İl Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurduğu minibüste uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çanakkale'ye düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Altınova Gişeleri'nde önlem aldı. E.C. idaresindeki 34 RS 2030 plakalı kapalı kasa minibüsü durduran ekipler, aracın arka bölümünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 48 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi. Ekipler araç içinde yaptığı aramada minibüsün içerisinde Çanakkale'den Yunanistan adalarına geçmek için kullanılacak yeni şişme bot, tekne motoru ve 48 can yeleği ele geçirildi. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin, gözaltına alınan sürücünün insan kaçakçılığı organizatörleriyle bağlantısının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Yalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktı

Afganistan, Jandarma, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA


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