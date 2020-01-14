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Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Yalova ve Bursa'da 16 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

14.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:22Yalova'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı
ve 'da 16 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ile Çiftlikköy'de yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, gündüzleri yer tespitinde bulundukları, geceleri de gözcü bırakarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 7 zanlının kimliklerini belirledi.
Motosikletleri düz kontak yaparak çaldıkları anlaşılan A.M.Ö. (16), G.M. (17), C.B. (17), U.Y. (16), E.Ü. (16), B.O. (16) ve P.Y. (16) gözaltına alındı.
Şüphelilerin Yalova'da il merkezi, Çiftlikköy ve Taşköprü beldesi ile Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 motosiklet çaldığının tespit edildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M, C.B, E.Ü, B.O. ve P.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

Çiftlikköy, Motosiklet, Yalova, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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