Yalova'da Okul Ek Binası İnşaatına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yalova
'da, eski meteoroloji müdürlüğü alanına yapılması planlanan Atatürk
İlkokuluna ek bina inşatı için Bursa
3. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirildi.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Aralık
2017'de Yalova Belediyesi Meclisi'nin gündemine gelen ve oy çokluğu ile geçen eski meteoroloji müdürlüğü arazisine okul yapılması kararına ilgili mahkemenin "telafisi güç zararlar doğabilir" diyerek yürütmenin durdurulması kararı verdiği belirtildi.
Plan değişikliği kararlarına kurum görüşlerinin eksik olması nedeniyle Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
'ın itiraz ettiği ve mevcut alan için hukuk süreci başlattığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hukuk süreci devam ederken alanın ihalesi yapılarak şantiye alanı oluşturulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde gelen bilirkişi raporunda da alanla ilgili kamu menfaati olmadığı belirtildi. Bursa 3. İdare Mahkemesi de 24 Ekim
2018 tarihinde 'Dava konusu işlemin uygulanması halinde, yapılan imar planı değişikliğine uygun olarak yapılaşma söz konusu olacağından telafisi güç zararların doğacağının açık olduğu, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulması konusunda oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı."
Yalova Belediye Başkanı Salman
da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kararın sürpriz olmadığını belirterek, "Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı idari mahkemeye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.
Bursa,Yalova
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:55