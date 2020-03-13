Yalova'da okullar öğrencilerin ürettiği dezenfektanlarla temizlenecek
Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen temizlik ve hijyen malzemeleri, Yalova ve çevre illerdeki okulların temizlenmesinde kullanılacak.
13.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:12
Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen temizlik ve hijyen malzemeleri, Yalova ve çevre illerdeki okulların temizlenmesinde kullanılacak.
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen formül üzerine dezenfektan üretimini sürdürüyor.
Geçen hafta içerisinde üretilen 8 ton ürünü il merkezi başta olmak üzere bölge illerindeki okullara dağıtan okul yönetimi, taleplerin artması nedeniyle üretimi 40 tona çıkardı.
Okul Müdürü Fatih Olğun, kimya teknolojileri alanında okulun yaptığı üretimlerin birçok kamu kurum, kuruluş ile evlerde kullanıldığını ifade etti.
Olğun, "Koronavirüs nedeniyle ilimiz ve bölgemizde Sakarya, Düzce, Kocaeli illerimizdeki okullarımız için ortam ve yüzey dezenfektanı üretimi yapıyoruz. Ürünün kullanılarak ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi amacını güdüyoruz." diye konuştu.
Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen formül üzerine dezenfektan üretimini sürdürüyor.
Geçen hafta içerisinde üretilen 8 ton ürünü il merkezi başta olmak üzere bölge illerindeki okullara dağıtan okul yönetimi, taleplerin artması nedeniyle üretimi 40 tona çıkardı.
Okul Müdürü Fatih Olğun, kimya teknolojileri alanında okulun yaptığı üretimlerin birçok kamu kurum, kuruluş ile evlerde kullanıldığını ifade etti.
Olğun, "Koronavirüs nedeniyle ilimiz ve bölgemizde Sakarya, Düzce, Kocaeli illerimizdeki okullarımız için ortam ve yüzey dezenfektanı üretimi yapıyoruz. Ürünün kullanılarak ortamın daha sağlıklı hale getirilmesi amacını güdüyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Yalova, Güncel
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