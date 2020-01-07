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Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

Yalova'da ölü yunus sahile vurduYALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56
Yalova'da ölü yunus sahile vurdu
YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.
Altınova ilçesinde turistlerin gözdesi haline gelen Hersek Lagünü sahiline flamingoları izlemek için gelen doğaseverler, ölü yunusla karşılaştı. Doğaseverler, durumu belediye ekiplerine verdi. Gelen Altınova Belediyesi ekipleri, sahile vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusu yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber: Cem Mete OKUR/ALTINOVA (Yalova), (DHA)
Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

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Kaynak: DHA


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