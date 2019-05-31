31.05.2019 13:08
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Yalova'da otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

Yalova

Yalova'da otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yalova'da otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda, Bursa'dan Kocaeli istikametine seyreden Vedat S. yönetimindeki 34 HK 2056 plakalı otomobil Kılıç mevkisine geldiği esnada motor bölümünden alevler yükseldi.
Olayı fark eden sürücü, eşi ve çocuğuyla hemen aracı terk etti. Alevler ise kısa sürede büyüdü.
Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Bursa, Yalova, Güncel