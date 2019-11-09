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Yalova'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan afyon sakızı ele geçirildi

Yalova'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan afyon sakızı ele geçirildiYALOVA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 4 milyon değerinde, 94 kilogram 454 gram Afyon sakızı yakalandı.

09.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:36
'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan afyon sakızı ele geçirildi
YALOVA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 4 milyon değerinde, 94 kilogram 454 gram sakızı yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Liman sahasında bulunan, İran uyruklu bir şahsın sürücülüğünü yaptığı, İran plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.
Şüpheli araç gözetim altına alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı olarak arandı. X-ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü.
Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisindeki maddeden alınan numunenin, uyuşturucu test cihazında yapılan analizinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 42 paketteki, 94 kilogram 454 gram ağırlığındaki Afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan afyon sakızı ele geçirildi

Yalova, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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