Haberler » Güncel » Yalova'da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi - Haber

Yalova'da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

YALOVA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait üzerinde resim, figür ve yazı bulunan mezar steli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

27.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:23Yalova'da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

YALOVA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dönemine ait üzerinde resim, figür ve yazı bulunan mezar steli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan 'ya gelen A.G. ve R.H.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerle müşteri gibi iletişime geçen ekipler, mezar stelini satın almak istediklerini belirtti. Roma dönemine ait olduğu belirlenen, resim, figür ve yazı bulunan, eninde 33 santimetre ve 32 santimetre boyundaki mezar steli için A.G. ve R.H. ile buluşan emniyet ekipleri, pazarlık yaptıkları sırada şüphelileri suçüstü yakalayıp, gözaltına alıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Yalova, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12  Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (3)
19:07  'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinde imzalar atıldı
19:12  Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama
19:10  Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti
19:10  Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
27.01.2020 19:16:18