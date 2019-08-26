Yalova'da sahil temizleniyor

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğu sahil bandı ve Akasya Park'ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Yaz aylarında artan hava ve deniz suyu sıcaklıkları sebebiyle yosunların sahillere vurması sonucu Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her iki sahilimizde kepçeyle biriken yosunlar toplanırken, temizlik görevlileri ise plajlarda mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Ekipler Akasya Park, Yürüyen Köşk ve doğu sahil bandında oluşabilecek kötü koku ve görüntüye mahal vermemek için çalışmalarını belirli periyodlarla devam ediyor.



Yosunla mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıklarında artış meydana geliyor, bu da yosunların sahillerimize vurmasına sebebiyet veriyor. Devam eden çalışmalarımız sayesinde sahillerimizi temiz tutmak için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA