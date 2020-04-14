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Yalova'da sahil ve piknik alanları salgın süresince yasaklandı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerindeki piknik alanları ile sahil şeritlerinin kullanımını salgınla mücadele sonuçlanınca kadar yasakladı.

14.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:10
Yalova'da sahil ve piknik alanları salgın süresince yasaklandı
Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerindeki piknik alanları ile sahil şeritlerinin kullanımını salgınla mücadele sonuçlanınca kadar yasakladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesinin engellenmenin en temel yolunun vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmeleri olduğu hatırlatıldı.
Bunu sağlamak amacıyla bakanlıklar ve valilik tarafından birçok tedbir alındığı ve uyulması gereken kuralların belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda 28 Mart 2020 tarih ve 9 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereği, koronavirüs salgını ile mücadele sonuçlanıncaya kadar ilimiz ve ilçelerinde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir. Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla konunun hassasiyeti de göz önüne alınarak bu tedbirlerin il, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Yalova, Güncel
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