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Yalova'da sahte bandrollü 48 şişe içki ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarma tarafından sahte içkiyle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

20.07.2019 14:26 Yalova
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde jandarma tarafından sahte içkiyle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İlçede faaliyet gösteren alkollü işletmelerde, iki saat süren bölgesel huzur ve güven faaliyeti kapsamında barkod okuma cihazı ile alkol kontrolleri yapıldı.
Denetimlerde 38 adet 35 Cl ve 10 adet 150 Cl, alkol şişelerinin sahte bandrollü olduğu tespit edildi.
Durumu Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildiren jandarma ekipleri, sahte bandrollü alkol şişelerini ilçe tarım müdürlüğüne göndermek üzere muhafaza altına aldı.
İşletmeci olan N.C, şüpheli olarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca işletme hakkında 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Çiftlikköy, Jandarma, Yalova, Güncel

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