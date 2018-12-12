Yalova'da Sahte İçki Operasyonu

Yalova
'da düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik il genelinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında bir süredir takibe alınan 2 ikamet ve müştemilatlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 700 litre el yapımı alkollü içki ve bu içkilerin yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheliler E.K. (53) ve A.P. (48) hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü,Yalova
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:57