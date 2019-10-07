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Yalova'da sahte içki operasyonu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

07.10.2019 21:02Yalova'da sahte içki operasyonu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretimi ve satışının önüne geçmek amacıyla Karpuzdere Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli S.T'nin evine yönelik yapılan operasyonda, 48 şişe çeşitli çap ve ebatta, sahte rakı, viski, votka ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çınarcık, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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