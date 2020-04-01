Yalova'da semt pazarları geçici olarak kapatıldı
Yalova Valisi Muammer Erol, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kentteki semt pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
01.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:24
Yalova Valisi Muammer Erol, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kentteki semt pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiğini kaydetti.
Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiğini kaydetti.
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Kaynak: AA