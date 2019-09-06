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Yalova'da servis şoförlerine trafik eğitimi

Yalova'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.

06.09.2019 17:12 Yalova'da servis şoförlerine trafik eğitimi
Yalova'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının, servis araçlarının kontrol altında tutulmasının sağlanması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince servis sürücüleri ve rehber personeline yönelik trafik eğitim verildiği belirtildi.
Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan eğitim toplantısında, öğretmenlere yönelik olarak da bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Ekipler tarafından ticari taksi ve minibüs şoförlerinin, trafik kural ihlalinde bulunmamaları hususunda uyarıldığı kaydedildi.
Ana arterlerde oluşacak trafik sıkışıklığı ve kazaların önlenmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.

Yalova, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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