Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yalova'da silah kaçakçılarına operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

02.10.2019 16:10Yalova'da silah kaçakçılarına operasyon
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Çınarcık ilçesinde yasa dışı yollarla silah ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun süreli takip neticesinde gerekli delillere ulaşan polis, ardından Çınarcık'ta ki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 42 adet çeşitli çap ve markada dolu fişek ve 7 adet büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi. Olayla ilgili A.S, B.D, S.D ve M.K isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar tahkikatın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek. - YALOVA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:02 İki öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı
20:00 İzmir'de 267 düzensiz göçmen yakalandı
19:59 Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
19:58 Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı
19:54 İçişleri Bakanlığı: "Gri Liste'de yer alan terörist Nevin Güngörmüş öldürüldü"
19:51 Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen...
19:45 Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı