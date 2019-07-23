Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yalova'da silahlı kavga: 5 yaralı

Yalova'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

23.07.2019 10:23 Yalova
Yalova'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan K.M.K. (30) ile babası T.K. (53) ve H.A. (41), A.K adlı şahısla bir çay ocağında buluştu. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından K.M.K yanındaki silahı çekerek ateş etmeye başladı. Bu esnada çay ocağında bulunan 5 kişi seken kurşunlardan hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın şüphelisi olan T.K., K.M.K ve H.A. gözaltına alındı. - YALOVA
Kaynak: İHA
Yalova, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:07   Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı
12:06   Servis aracı park halindeki araçları biçti
12:02   Konya'daki toprak altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti
11:55   Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis engeli
11:43   Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
11:41   Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı
11:41   Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı