Haberler» Güncel» Haber

Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı

Yalova'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

23.07.2019 10:59
Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
Yalova'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, alacak meselesinden iki grup arasında tartışma yaşandı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli K.M.K. (30), üzerindeki silahla A.K'yi (62) sol bacağından yaraladı.
Çevrede bulunan 5 kişinin de seken mermilerden farklı yerlerinden yaralandığı olayla ilgili şüpheliler K.M.K, babası T.K. (53) ve H.A. (41), suç aleti tabanca ile yakalandı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı

İstanbul Caddesi, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
11:55   Birbirlerine sarılmış halde bulundular
11:55   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
11:54   Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun vicdanıdır"
11:54   Başkan Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesi'nde
11:54   Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
11:54   Gaziantep'te vekaletle kurban kesim kampanyası
11:53   'Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor' projesi sınırları aştı