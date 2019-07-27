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Yalova'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

27.07.2019 23:01 Yalova'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yağmur Sokak'ta Uruguay uyruklu M.M.A. (48), alacak meselesinden dolayı M.U. (55) tarafından ikametinde silahla vuruldu. M.U. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra M.U'yu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakaladı.
Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde 15 kez ateş edildiğini tespit etti.

Çiftlikköy, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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