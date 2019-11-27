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Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.

27.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:38Yalova'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbir alınıyor
Yeşil Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını açıkladı.
Karaalioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barajda yaklaşık 6 milyon metreküp su kaldığını belirtti.
Hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar yetecek suyun bulunduğunu aktaran Karaalioğlu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık yüzde 25 civarında su yüksekliğimiz var. Bununla ilgili bazı tedbirler aldık. Sulamada kısıntıya gittik. Ayrıca durum böyle devam ederse Ortaburun Göleti'ndeki suyu Çınarcık'a verip buradan Çınarcık'ı biraz kısacağız. Altınova, Taşköprü ve 'nın içindeki kuyuların açılmasıyla ilgili de belediyelere gerekli yazılarımızı yazdık. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda orta seviyedeyiz, daha dip seviyeye inmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar başlar."

Nusret Gökçe, Körfez, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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