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Yalova'da şüpheli ölüm

Yalova'da 2 gündür eve gitmediği öğrenilen genç bir iş hanının bodrumunda ölü olarak bulundu.

26.08.2019 14:49 Yalova'da şüpheli ölüm
Yalova'da 2 gündür eve gitmediği öğrenilen genç bir iş hanının bodrumunda ölü olarak bulundu. Polis, gencin elektrik akımına kapılarak öldüğünden şüpheleniyor.

Yalova'nın Rüstempaşa Mahallesi'ne bağlı Huzur Sokak üzerinde yer alan Arı İş hanının bodrum katına giren vatandaşlar yerde yatan genç bir erkek ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın 2 günden beri kayıp olan Ümit Kaya (22) adlı genç olduğu tespit edildi. Olayı duyarak iş hanına gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis gencin elektrik akımına kapılarak öldüğü üzerinde duruyor. Ümit Kaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında netleşecek. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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