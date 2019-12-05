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Yalova'da susuzluk tehlikesi ortadan kalktı

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, ilde kısa bir süre önce baş gösteren susuzluk tehlikesinin alınan tedbirlerle şimdilik ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

05.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:34Yalova'da susuzluk tehlikesi ortadan kalktı
Yeşil Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, ilde kısa bir süre önce baş gösteren susuzluk tehlikesinin alınan tedbirlerle şimdilik ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Yalova'da da mevsimin kurak seyretmesi Gökçe barajındaki su seviyesinin bir hayli düşmesine sebep olmuştu. Bu noktada harekete geçen Yeşil Körfez Su Birliği bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Alınan tedbirlerin kısa sürede işe yaradığını belirten Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, "Su ile ilgili kısa bir süre önce yine sıkıntılı bir noktaya geldik. Ancak daha önceden edinilen tecrübeler var. Bunlar doğrultusunda vakit kaybetmeden gerekli tedbirleri aldık. Alınan bu tedbirlere dayalı olarak barajdaki su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Kurtköy deresinden sulama için aktarılan su, şu an için sulamaya ihtiyaç olmadığı için baraja aktarılıyor. Yine yağışlar da başladı. Onlarda bir miktar etkide bulunuyor. Daha Ortaburun göleti ve 2015 yılında açılan derin deşarj kuyuları da hiç devreye sokulmadık. Eğer 2020 yılının başında yağışlar olmazsa, yaz aylarında sıkıntı yaşanabilir. Şu anlık alınan tedbirlerle susuzluk tehlikesi ortadan kalktı" dedi.

Belediye uyarıldı

Yalova Belediyesi tarafından park ve bahçe sulamaları ile yol temizlik işlerinde şebeke suyunun kullanılmamasını da isteyen Karaalioğlu, "Belediye Meclisi'nde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın su kesintisi teklifi olmuştu hatırlarsanız. Ama ben bizzat tankerlerle yolların yıkandığını, çiçeklerin sulandığını görüyorum. Bu su eğer denizden ya da başka bir kaynaktan alınıyorsa sözüm yok. Ama şebeke suyu olduğu yönünde bilgiler geliyor bana. Böyleyse eğer bunun kesilmesi lazım. Elbette sokaklar yıkansın, çiçekler sulansın, ama bunu şebeke suyu ile yapmayalım. Biz de Yeşil Körfez Su Birliği olarak belediyeye gerekli yazıları yazarak uyardık" şeklinde konuştu. - YALOVA

Nusret Gökçe, Körfez, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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