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Yalova'da tarihi eser operasyonu

Yalova'da 10 adet Budizm inancını içeren el yazması eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

13.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:08Yalova'da tarihi eser operasyonu
'da 10 adet Budizm inancını içeren el yazması eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Yalova İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde el yazma eser bulunduğu belirlenen 2 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerle birlikte 10 adet el yazması eser ele geçirildi. Kocaeli'de ikamet eden A.Ç. ve S.Ö., alışverişi tamamlamak için şüphelilerden birine pazarlık konusu 150 bin avroyu gösterdi. Tarihi el yazması eserlerle gizlenen ikinci şüpheli de görüşmeye katıldı. Milattan önce 500. yıla ait ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 adet el yazması eser ele geçirildi. Operasyonda 10 adet el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - YALOVA

Jandarma, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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