Yalova'da Tefeci Operasyonu

Yalova
'da tefecilik yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon yapıldı. Çevresine borcu olan ve ödemekte zorluk çeken insanların çaresizliğinden faydalanarak komisyon adı altında faiz karşılığı para vererek senet imzalatan, senetleri ödeyemeyen mağdurlara başka senetler de imzalatmak suretiyle tefecilik yapan O.S.A. ve B.A. eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - YALOVA
Emniyet Müdürlüğü,Yalova
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:41