Yalova'da Tefeci Operasyonu

Yalova
'da, tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, borç alan kişilere komisyon adı altında faiz karşılığı para vererek senet imzalatan, ödeyemeyen kişilere de başka senetler imzalatmak suretiyle "tefecilik" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ve teknik çalışmaları neticesinde O.S.A. ve B.A. isimli şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova
29 Kasım 2018 Perşembe 09:04