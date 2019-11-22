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Yalova'da telefon operasyonu

Yalova'da gümrük kaçağı telefonların imei numaralarını değiştirerek satan 4 işletmeye yapılan baskında imei numaraları değiştirilmiş telefonlarla bu numaraları değiştirmeye yarayan Box cihazları ele geçirildi.

22.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:03Yalova'da telefon operasyonu
'da gümrük kaçağı telefonların imei numaralarını değiştirerek satan 4 işletmeye yapılan baskında imei numaraları değiştirilmiş telefonlarla bu numaraları değiştirmeye yarayan Box cihazları ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gümrük kaçağı telefon satışı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 4 işletmeye baskın yapan ekipler işletmelerde arama yaptı. Yapılan aramada ülkeye yurt dışından kaçak yollarla sokulan telefonlar ele geçirildi. Bu telefonlar üzerinde yapılan incelemede ise imei numaralarının değiştirildiği tespit edildi. İşletmelerdeki aramalarda ayrıca telefonların imei numaralarını değiştirmekte kullanılan 11 adet Box cihazı, 4 adet kayıt dışı telefon, 8 adet farklı imei numarası yüklenmiş akıllı telefon, 2 adet harddisk, 1 adet farklı imei numarası yüklenmiş tuşlu cep telefonu, 1 adet download cihazı ele geçirildi. Olay sonrasında işletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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