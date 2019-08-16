Haberler» Güncel» Haber

Yalova'da tır devrildi: 1 yaralı

Yalova'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

16.08.2019 15:39 Yalova'da tır devrildi: 1 yaralı
Yalova'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Necati Kuyucuoğlu (50) yönetimindeki 34 GA 7682 plakalı tır, Yalova- Bursa kara yolunun Esadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölge trafik ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Kazada yaralanan sürücü Kuyucuoğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Yalova, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:34   Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu
17:32   Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı
17:32   Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı (2)
17:32   PROF.DR. NACİ GÖRÜR: FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
17:31   Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
17:30   Gölcük depremi için 50 araçlık konvoy
17:30   Satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü