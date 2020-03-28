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Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü

Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

28.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:57
Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü
Yalova- Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalova'dan ursa istikametine seyreden Ferit Durmuş yönetimindeki 16 AFU 51 plakalı tır, Süpürgelik bölgesine geldiğinde yağmur nedeniyle kontrolden çıktı. Yolun solundaki bariyerleri aşan tır duvara çarparak durabildi. Kaza sonrasında yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak verildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yalova, Bursa, 3. Sayfa

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