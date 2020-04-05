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Yalova'da tomruk yüklü TIR devrildi: 2 ölü

YALOVA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

05.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:28
Yalova'da tomruk yüklü TIR devrildi: 2 ölü

YALOVA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi- Yalova Karayolu Soğucak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine doğru seyir halinde olan Recep Yıldız idaresindeki 28 AAE plakalı tomruk yüklü TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrilerek yan yattı. TIR'ın kasa kısmında bulunan tomruklar yola saçılırken, araç sürücüsü Recep Yıldız ve yanında bulunan İsmet Demirbağ, kamyon içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan Recep Yıldız ve İsmet Demirbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Yıldız ve Demirbağ'ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Orhangazi-Yalova karayolu, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından TIR'ın çekilmesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Jandarma  kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Yıldız, Orhangazi, Yalova, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yalova'da tomruk yüklü TIR devrildi: 2 ölü - Haberler

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