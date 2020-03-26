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Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri

Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleriYALOVA'da trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.

26.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:30
Yalova 'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri
YALOVA'da trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüs ve taksilere koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri minibüs ve taksi şoförlerine uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, araçlara koronavirüsüne karşı sosyal mesafeyi koruma amaçlı bilgilendirme afişleri yapıştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında drone ile havadan çekim yapıldı. Ekip araçlarıyla caddelerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, dışarıda dolaşmaları halinde idari para cezasıyla cezalandırılacakları yönünde anonslar yapıldı.
Öte yandan led ışıklarla 'Evde hayat var' yazılı ekip araçları da şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak vatandaşların mecbur kalmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler şehrin belirli bölgelerinde de afiş ve branda asarak sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.
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Yalova’da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

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Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri

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