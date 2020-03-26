Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova'da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.
26.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova 'da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.
Kentte trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yapıştırıldı.
Uygulamanın kısa sürede kentteki tüm trafik sinyalizasyon sistemlerinde yapılacağı bildirildi.
Kentte trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yapıştırıldı.
Uygulamanın kısa sürede kentteki tüm trafik sinyalizasyon sistemlerinde yapılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA