20.06.2019 13:09
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Yalova'da UMKE kampı

Yalova

17. Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Yalova Güneyköy'de başladı.

17. BölgeGüney Marmaraİlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasındaYalovaGüneyköy'de başladı. Kampa Yalova,Çanakkale,BursaveBalıkesirilleri iştirak ediyor.

Üç gün sürecek olan kampta UMKE gönüllüleri ile birlikte YalovaAFAD, Yalova itfaiyesi ve 112 ambulansları yer alıyor. Kamp boyunca orman içerisinde kurulan tesislerde gerçeği aratmayacak şekilde trafik kazası, olay yeri müdahale, arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Ev sahipliğini Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı 17.Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampını Yalova ValisiMuammer Erolve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da ziyaret etti. - YALOVA
Kaynak: İHA
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