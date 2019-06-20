Yalova'da UMKE kampı

17. BölgeGüney Marmara
İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasındaYalova
Güneyköy'de başladı. Kampa Yalova,Çanakkale
,Bursa
veBalıkesir
illeri iştirak ediyor.
Üç gün sürecek olan kampta UMKE gönüllüleri ile birlikte YalovaAFAD
, Yalova itfaiyesi ve 112 ambulansları yer alıyor. Kamp boyunca orman içerisinde kurulan tesislerde gerçeği aratmayacak şekilde trafik kazası, olay yeri müdahale, arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor.
Ev sahipliğini Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı 17.Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampını Yalova ValisiMuammer Erol
ve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da ziyaret etti. - YALOVA