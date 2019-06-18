Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan gelen İran
uyruklu R.G.Z. ve F.G. ile T.A.M'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği "Zeytin
" ile yapılan aramalarda, bagaja saklanmış 284 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 21 sentetik ecza tablet ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.