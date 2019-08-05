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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

05.08.2019 17:14 Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, İran uyruklu H.B.N. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda zulalı olarak hazırlanmış valizler ve 1 kilo 47 gram Afyon sakızı madde ele geçirildi.
Şüpheli ile ilişkili olduğu tespit edilen İran uyruklu S.T, M. Y. ve A.T. il dışından araçla giriş yaptıkları sırada yakalandı.
Bu şüphelilerin aracında yapılan aramada ise kaput altında zulalanmış şekilde bir silah ve buna ait fişekler bulundu.
Şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova, İran, Güncel

Kaynak: AA

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