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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yalova'da il genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:24Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
'da il genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik planlı operasyon düzenlediği bildirildi.
Operasyonda biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem yapılmıştır. Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda toplam 13,72 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabancaya ait fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilmiştir."

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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