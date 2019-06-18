Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran
uyruklu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince 16 Haziran'da yapılan operasyonda İstanbul
ilinden Yalova
'ya geldikleri tespit edilen T.A.M., R.G.Z. ile F.G. isimli İran uyruklu 3 kişi 34 plakalı araç ile birlikte yakalandı. Narkotik dedektör köpeği 'Zeytin
' eşliğinde araçta yapılan aramada bagajda zulalanmış vaziyette 284 gram metamfetamin maddesi, 53 captagon sentetik hap, 21 sentetik ecza hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Yalova